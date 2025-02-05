尹錫悅認指示軍隊 入選管委查舞弊

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅周二在憲法法院出席彈劾案庭審第5次辯論時承認，他於2024年12月3日、即頒布緊急戒嚴令當天曾親自指示軍隊進入中央選舉管理委員會（選管委），亦同時否認指示抓捕國會議員、阻止國會表決通過解除戒嚴議案指控。

尹錫悅承認，他曾指示時任防長金龍顯向選管委投入軍隊，目的並非調查犯罪行為，而是旨在了解國家情報院未能看到的電腦管理系統及其運作方式，理由是在檢察廳工作時已接到很多與選舉舞弊有關匯報，從中發現許多無效選票，深信選舉存在問題，不過僅指示了解系統如何運作，沒有下令沒收伺服器。另外，尹錫悅代表律師已向首爾中央地方法院提交取消拘留申請。根據《刑事訴訟法》規定，當沒有拘留理由時，法院應根據檢察官、被告人及辯護人等請求決定取消拘留。