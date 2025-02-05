釜山航空座位上行李架 後日起禁止存充電器

【本報綜合報道】南韓釜山航空赴香港、航班編號BX391的空中巴士A321客機上月28日晚在釜山金海機場停機坪準備起飛時機尾起火，機上176人緊急撤離期間7人受傷，火災起因疑為充電器。釜山航空宣布，周五起將在乘客登機前檢查所攜帶的充電器，並禁止將之放在座位上方行李架。

上月準備起飛前火警 釜山航空周一表示，將在乘客登機前一天發送短訊，指示他們將充電器放在膠袋中攜帶。該航空公司同時張貼額外的橫幅和通知，說明隨身攜帶充電器的政策，並調整機上公告，強調乘客應隨身攜帶手機和充電器，而非存放在頭頂的行李架上，又限制攜帶電池的數量和容量。

韓法兩國結束對釜山航空失火客機的聯合勘查後，南韓國土交通部航空鐵路事故調查委員會和釜山航空將開展殘損客機搬移安全性評估，料搬移需時較長。委員會表示，將評估是否將客機解體，搬移前亦需先排出機翼中的3.5萬磅燃油。現場調查工作將持續至下周日，委員會計劃向乘客詢問有關情況，調查乘客安檢紀錄，並與法方舉行研討會。