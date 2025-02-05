沙特阿拉伯阿聯酋 或辦美俄元首會面

俄羅斯總統 普京

【本報綜合報道】英媒周一引述俄羅斯消息人士指，沙特阿拉伯和阿聯酋被俄羅斯視為美國總統特朗普和俄羅斯總統普京舉行峰會的可能場所，俄羅斯高級官員近數周已訪問兩國，但內部仍有一些人反對上述想法，因一些外交官和情報官員指出，沙特和阿聯酋都與美國有密切的軍事和安全聯繫。

俄羅斯消息人士現階段不認為，北約成員國土耳其是可能的峰會地點，該國2022年3月曾主辦俄烏之間一次失敗的和平談判。俄媒引述一名經常與普京會面的俄羅斯分析師指，特朗普和普京沒太多選擇，幾乎整個西方都支持烏克蘭，因此芬蘭赫爾辛基、瑞士日內瓦、奧地利維也納等傳統上的談判場所都不適合。

兩國與美有軍事聯繫 遭俄質疑 該分析師認為，雖然沙特和阿聯酋都是美國親密盟友，引起俄方質疑，但作為潛在談判場所完全可以想像。

特朗普周日稱，其政府安排了與包括俄烏在內的各方會談。克里姆林宮發言人佩斯科夫指，相關接觸似乎已納入計劃。特朗普曾指將盡快結束烏戰爭，已準備好與普京會面；普京也稱準備好會面，討論烏克蘭和能源問題。但俄羅斯官員一再否認與美國進行過任何直接接觸，準備二人今年會晤前的電話通話。