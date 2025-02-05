以哈停火協議 隨時次階段談判

傳美再退聯國人權理事會 停援近東救濟處 巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一稱，已準備好就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。與此同時，外媒指美國總統特朗普會在當地時間周二發布行政命令，宣布美國再次退出聯合國人權理事會，並停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資金。

兩名哈馬斯官員稱，哈馬斯上周在開羅與埃及調解人進行溝通和會談時表明，已經準備好開始加薩停火協議第二階段的談判。哈馬斯呼籲調解人確保以色列遵守協議，不要拖延。以色列與哈馬斯達成的停火協議於1月19日正式生效，共分3個階段。

料釋放其餘人質 商永久終戰 第一階段為期42天，雙方目前已經交換數輪以色列人質和巴勒斯坦在押人員。第二階段預計要求釋放其餘人質，並討論永久結束戰爭。以色列總理內塔尼亞胡周一抵達美國華盛頓，他會與特朗普的中東特使威特科夫會晤，討論停火協議第二階段的相關問題，並於周二與特朗普會面。

另外，多間英美媒體引述獲得的文件顯示，白宮指聯合國人權理事會未能實現其使命，並繼續被用作犯下可怕侵犯人權行為的國家的一個保護機構，並譴責其對以色列的立場。文件提到，聯合國人權理事會一貫對以色列存在偏見，在議事過程中不公平且不成比例地關注該國，其中在2018年通過譴責以色列的決議比譴責敍利亞、伊朗和北韓的決議總數還要多。

聯合國發言人拒絕評論上述消息，UNRWA也未有回應。特朗普在2017年至2021年首個任期內，曾切斷對UNRWA的資助，質疑其價值，認為巴勒斯坦人需同意與以色列恢復和談，另也退出聯合國人權理事會。本報綜合報道

美國停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（圖）提供資金。 以色列總理

內塔尼亞胡 美國中東特使

威特科夫