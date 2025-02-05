兩岸國際

以哈停火協議 隨時次階段談判

哈馬斯稱已準備好與以色列就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。（Getty Images圖片） 哈馬斯稱已準備好與以色列就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。（Getty Images圖片）
哈馬斯稱已準備好與以色列就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。（Getty Images圖片）
傳美再退聯國人權理事會 停援近東救濟處
巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯周一稱，已準備好就加薩停火協議第二階段的細節展開談判。與此同時，外媒指美國總統特朗普會在當地時間周二發布行政命令，宣布美國再次退出聯合國人權理事會，並停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資金。
兩名哈馬斯官員稱，哈馬斯上周在開羅與埃及調解人進行溝通和會談時表明，已經準備好開始加薩停火協議第二階段的談判。哈馬斯呼籲調解人確保以色列遵守協議，不要拖延。以色列與哈馬斯達成的停火協議於1月19日正式生效，共分3個階段。
料釋放其餘人質 商永久終戰
第一階段為期42天，雙方目前已經交換數輪以色列人質和巴勒斯坦在押人員。第二階段預計要求釋放其餘人質，並討論永久結束戰爭。以色列總理內塔尼亞胡周一抵達美國華盛頓，他會與特朗普的中東特使威特科夫會晤，討論停火協議第二階段的相關問題，並於周二與特朗普會面。
另外，多間英美媒體引述獲得的文件顯示，白宮指聯合國人權理事會未能實現其使命，並繼續被用作犯下可怕侵犯人權行為的國家的一個保護機構，並譴責其對以色列的立場。文件提到，聯合國人權理事會一貫對以色列存在偏見，在議事過程中不公平且不成比例地關注該國，其中在2018年通過譴責以色列的決議比譴責敍利亞、伊朗和北韓的決議總數還要多。
聯合國發言人拒絕評論上述消息，UNRWA也未有回應。特朗普在2017年至2021年首個任期內，曾切斷對UNRWA的資助，質疑其價值，認為巴勒斯坦人需同意與以色列恢復和談，另也退出聯合國人權理事會。本報綜合報道
美國停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（圖）提供資金。美國停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（圖）提供資金。
美國停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（圖）提供資金。
以色列總理<br>內塔尼亞胡以色列總理<br>內塔尼亞胡
以色列總理
內塔尼亞胡
美國中東特使<br>威特科夫美國中東特使<br>威特科夫
美國中東特使
威特科夫
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