面臨美關稅戰 歐盟開會商對策

【本報綜合報道】歐盟領袖周一在比利時布魯塞爾開會，討論美國總統特朗普揚言對歐盟貨加徵關稅等議題。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）警告，如歐美爆發貿易戰，雙方均成輸家，只會讓中國在旁發笑。歐盟領袖會上亦認為，必須進一步增加防衞預算，提升自主防禦能力。

卡拉斯在歐盟非正式國防會議上表示，歐美之間一旦爆發貿易戰，只會損害兩地的消費者。歐盟委員會主席萊恩則指，如受到不公平對待，歐盟會強硬回應，已準備應對美國可能實施的新關稅。她強調會務實應對，歐盟領袖希望在必要時盡早與美國政府溝通。法國總統馬克龍亦表示，如果商業利益受攻擊，歐洲作為一個真正強國，必須贏得尊重並作出回應；又指出美國總統特朗普的最新選擇和聲明，正推動歐盟更團結、更積極地應對集體安全問題。較早前，法國商貿部長費拉奇周日警告歐盟不要天真，呼籲歐洲官員要為美國可能對歐洲貨品徵稅作準備。