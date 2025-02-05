領袖通話後 美對墨加增關稅暫緩30日

【本報綜合報道】距離美國周二向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅生效時間不足一日之際，墨西哥總統辛鮑姆周一表示，在與美國總統特朗普通電話後，美方將押後向墨西哥加徵關稅一個月，加拿大總理杜魯多其後亦指，跟特朗普通電話後，美方同意暫緩對加拿大加徵關稅至少30日。

辛鮑姆指，墨西哥將立即派遣一萬名士兵到北部邊境，以阻止從墨西哥毒販向美國販運毒品，兩國亦將繼續就安全和貿易進行談判；白宮其後確認辛鮑姆說法屬實。特朗普在社交網貼文證實暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅的決定，還說他與辛鮑姆的對談非常友好，美墨兩國會在這一個月的時間進行談判。

墨加願增派人員赴邊境禁毒 杜魯多周一在一天內兩度跟特朗普通電話，在第二次通話之後，宣布跟美國互相擱置加徵關稅至少30日。加拿大會加大對邊境安全的資源投放，投入一萬名前線邊境人員，跟美國建立聯合打擊部隊，打擊有組織罪案、芬太尼及洗黑錢。加拿大亦會跟隨美國做法，把黑幫販毒集團列為恐怖組織。特朗普對通話取得初步成果感到滿意，他在第二次與杜魯多通話前表示，與加拿大「很難做生意」，形容加拿大非常強硬。

墨西哥總統 辛鮑姆