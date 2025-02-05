華反制美 下周起最多增15%關稅 向世貿投訴遭針對

白宮稱中美元首最快本周通話 美國對中國進口商品加徵10%關稅的措施，於美東時間周二凌晨零時01分（香港時間昨日下午1時01分）生效。中國財政部昨日宣布，下周一起向原產美國的部分進口商品加徵10%至15%關稅。中方表明，為捍衞自身合法權益，已將美徵稅措施起訴至世界貿易組織爭端解決機制。較早前，白宮表示美國總統特朗普與中國國家主席習近平最快將於本周通話。

特朗普周一與墨西哥總統辛鮑姆通電話後，宣布美方原定向墨西哥加徵25％關稅的措施，暫緩一個月實施。他之後表示，可能會在未來24小時內與中國談判，警告若中國不處理鴉片類藥物芬太尼流入美國的問題，對華加徵關稅的幅度將會比目前的10%更高，形容今次是他推動中美貿易關係更加平衡的第一炮。他事後在記者會再次指控中國介入巴拿馬運河運作，但形容情況不會持續很久。

2美企遭列入不可靠實體清單 據中國財政部網站消息，國務院關稅稅則委員會發布公告指，美國政府上周六宣布以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅，此舉嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也破壞中美正常經貿合作。根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，中方下周一起對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。其中對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵10%關稅，對原產於美國的附件所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，此次加徵的關稅不予減免。

中國商務部新聞發言人回應中方在世貿起訴美加徵關稅措施，再度批評美方做法嚴重違反世貿組織規則，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，破壞中美經貿合作基礎，擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。

發言人稱美方多次以單邊主義凌駕多邊主義，受到廣大世貿成員強烈譴責。中方對美方做法堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤做法，願與其他世貿成員共同應對單邊主義和貿易保護主義對多邊貿易體制的挑戰。中國駐美使館發言人昨日表示，美方以芬太尼問題為由，對中國輸美產品加徵一成關稅，中方對此強烈不滿，堅決反對，已根據有關法律法規和國際法基本原則，採取必要反制措施，完全正當、合理。中方敦促美方糾正錯誤做法，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

另外，中國商務部昨日將美國服裝集團PVH集團和美國生物科技公司因美納（Illumina）列入不可靠實體清單。

華對多項原料實施出口管制 商務部同日另與海關總署宣布，對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制，兩份公告均自公布之日起實施。本報綜合報道

中方對美國液化天然氣加徵關稅。 中方會向世貿（圖）提出申訴。

（Getty Images圖片） 中國將對多項原料實施出口管制。圖為內蒙古白雲鄂博鐵礦。 Tommy Hilfiger為PVH集團旗下服裝品牌。（Getty Images圖片）