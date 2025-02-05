農夫山泉創始人 將捐436億辦大學

鍾睒睒上月在公司年會上講述辦學初衷，強調新大學一定是新穎的，按照中國沒有的大學建設。他指大學未來靠兩條腿走路，一條腿是科學，要實現0到1；另一條腿是技術的轉化，要將紙上的東西轉化成看得見的東西。21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，愈來愈多企業家參與辦大學，對中國的高等教育發展和整個民間教育的發展來說是好事，也是他們以實際行動關注教育公益的表現。