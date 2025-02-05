富家男生墮樓喪命 上訴駁回假婚夫服刑

台灣台中市賴姓男高中生去年繼承父親5億元新台幣（約1.3億港元）財產後，與夏姓男子登記結婚，惟兩小時後墮樓身亡。夏男因偽造文書罪成被法院判囚一年半，上訴被駁回。他周一到台中地檢署報到時向台媒豎起大拇指，其後前往台中監獄服刑。

台中地方法院去年6月一審，認定夏男利用賴男對其信任、欲解決家族爭產等難題，為龐大財產利益濫用婚姻制度，主導「假結婚」，惡性重大、毫無悔意，裁定夏男偽造文書罪成，入獄一年半。全案上訴二審，台灣高等法院台中分院上月23日二審維持原判。

夏男周一上午11時06分乘搭警方偵防車現身台中地檢署，由兩名警員陪同進入。夏男一改過往水藍色Polo恤裝扮，戴棒球帽、身穿黑風褸現身，落車後全程一言不發。他下午1時25分由台中地檢署指揮執行入監，獲分配至多人囚室，情緒穩定。檢方表示，夏男的行刑累進處遇若表現良好，服刑逾二分之一，即能委由監獄報請法務部得許假釋出獄，意味夏男有可能最快今年9月獲假釋出獄。

另涉殺人罪 檢方偵辦中 夏男另涉及殺人罪，家屬律師提出疑點，包括不起訴處分書未交代賴男墮下原因是意外抑或是他殺、死者身上針孔從何而來、脖子勒痕令人起疑等。台中高分檢前檢察官林彥良認為，原不起訴處分書並未釐清外界諸多猜測，發回偵查。地檢署檢察官至今已開過4次庭、重新勘驗遺體兩次，是否會在夏男出獄前結案，台中檢方表示，正積極偵辦中。本報綜合報道