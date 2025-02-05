春運返程公路擠擁 4小時車程變逾10句鐘

昨日是內地春節假期最後一天，全社會跨區域人員流動量超過23億人次，國家鐵路集團宣布預計當天全國鐵路發送旅客1,690萬人次，計劃加開客運列車2,196列，集團又指周一全國鐵路發送旅客1,645.4萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。多地公路出現返程高峰，許多車輛堵塞路上停滯不前，高速公路瞬間淪為「停車場」。

廣東深圳車站相關負責人介紹，節後客流返程較為集中，探親、務工、旅遊等多股客流疊加，鐵路部門已制訂「夜間高鐵+接駁服務」組合方案。數據顯示，深圳北站周一開行夜間高鐵超過80列，有效解決近8萬人次的返程需求。廣鐵集團周一開行列車3,594列，並加開列車613列，其中加開動車486列，含長沙、郴州、衡陽、株洲、汕頭、梅州、湛江往廣州、深圳等方向夜間高鐵321列。

單日車流動量3.1億人次 另一方面，公路在周一亦出現春運以來的車流量最高峰，流動量約有3.1億人次，湖南、廣東、江蘇等回程車流集中的地區部分路段車行緩慢。內媒報道，返杭車流量自周日起陸續增加，其中杭新景高速、杭徽高速往杭州方向車流量上升明顯，直至周二達到最高峰，最高峰值流量將達130萬輛次。有網民反映從河南開封到上海，凌晨5時起床，不到6時已出門，但開車9.5小時，仍未到達江蘇泰州，交通非常擠塞。另有人表示，原本4小時車程，最終開了10.5小時才到達目的地。

地方政府派包機助復工 與此同時，各地政府陸續推出措施，協助農民工陸續返回城市工作崗位復工。3架飛機周日降落福建省福州長樂國際機場，接載547名來自雲南省及貴州省返崗務工人員返回福州市，成為首批由福州市人社部門透過免費包機接回重點企業返職工人員。除了專機，當地亦安排列車及包車，轉運省外務工人員返崗就業。

貴州省威寧縣自1月31日至2月13日安排飛機、高鐵、火車、客車及自駕返崗補貼方式，提供「點對點、門對門」一站式服務，集中運送務工人員前往廣東省、浙江省、江蘇省及福建等地務工就業。返崗工作人員李仕聰表示，拿到政府補貼感到十分溫暖和高興。目前該縣已有逾1,100人享受政府補貼，踏上返崗旅途。本報綜合報道