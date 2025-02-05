泰總理今起訪華 商打擊電騙

【本報綜合報道】中國外交部發言人昨日宣布，泰國總理佩通坦將於今起至周六對中國進行正式訪問。她曾透露，打擊電騙會是主要議題之一。

對泰緬邊境斷網斷電斷油 泰國政府昨日宣布，將指示負責電力供應的省份，中斷向部分緬甸邊境地區供電，以打擊當地的詐騙園區。佩通坦同日與國家安全委員會開會，如有定案即日起可斷電，直指電騙問題嚴重影響該國形象。泰國副總理兼防長普坦當晚宣布，將於當地時間今日早上9時對泰緬邊境的地區斷網、斷電和斷油。

據1996年泰國內閣決議，允許泰國地方電力局向鄰國村莊出售電力。泰國地方電力局是泰國最大的電力公司，成立於1960年，是泰國內政部下屬的國有企業。目前，泰國電力局為緬甸的5個地區供應電力，包括妙瓦底地區。

佩通坦早前已透露，她將於本周訪問中國4天，與中方討論網上金融詐騙、旅遊及污染等議題。對於內地演員王星從泰國被販運至緬甸詐騙園區，令部分中國遊客取消赴泰，她曾承諾加強打擊跨國犯罪並強化安全措施，確保旅客安全。