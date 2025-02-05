台罷免立委風波 國民黨19人上榜

【本報綜合報道】全台罷免立委行動持續發酵，各縣市多個罷免團體前日向中央選舉委員會遞交第一階段罷免選區立委提議聯署書，包括19名國民黨立委和新竹市長高虹安，全台合計收到超過10萬份聯署書。國民黨主席朱立倫表示，為了全民及台灣民主，國民黨會力戰到底。

迄收逾10萬份聯署書 中選會前晚發布消息稱，單日共收到20份罷免案的申請文件，依公職人員選舉罷免法規定，將請地方選委會於本月23日前查對並函覆結果給中選會，而中選會應於本月28日前審定完畢。被提議罷免者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等19人，以及已遭停職的高虹安。國民黨則祭出反制，發動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶，第一階段門檻達標，會盡快向中選會送件。

朱立倫前日回應稱，國民黨希望和，不要鬥，不求戰，也不畏戰，必要時會以戰止戰，這就是國民黨的決心；又呼籲賴清德用智慧來化解衝突。民眾黨代理主席黃國昌表示，賴清德在新春談話提及團結社會、朝野和諧，但實際是鼓動大罷免，若繼續放任兩手策略，民眾黨未來將有相應政治決定及作為。