DeepSeek面世 證遏制無阻科研 華促美合作發展

內地初創公司推出的DeepSeek AI引起全球哄動。（Getty Images圖片）

聯合國記者會上 傅聰質疑白宮禁令 中國是本月聯合國安理會輪值主席，中國常駐聯合國代表傅聰前日在美國紐約聯合國總部舉行記者會，介紹本月安理會議程安排。被問及內地初創公司DeepSeek推出的人工智能（AI）模型時，他強調永遠不要低估中國，又質問美國還想禁多少華企。

被問到DeepSeek發布的模型以及中美AI合作問題時，傅聰強調永遠不要低估中國科研人員的聰明才智，DeepSeek引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，這是全世界、特別是美國需要學習的一課。他問道：「從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？」傅聰指出，他們不需要更多禁令，中美作為在當今AI領域最領先的兩個國家，不能不合作。他強調，只有共同合作發展，才能彌合數碼和智能鴻溝，特別是幫助全球南方在AI發展進程中平等受益。

繼意日美部門 台公務機關亦禁用 在台灣，當地行政部門發言人李慧芝前日表示，行政首長卓榮泰召開政務會議時，針對DeepSeek AI服務所可能產生的資安疑慮進行討論，基於防範公務機關內部資訊等考量，要求公務機關全面禁用DeepSeek AI服務，以確保台灣資通安全。卓榮泰在會中強調，一切有關生成式AI的應用，都應該在符合法制與開放精神面下再行開發；而政府已經留意到DeepSeek AI服務在資料來源取得有違反著作權法相關法規的疑慮，而在模型語言訓練上也有思想審查、限制等資料偏異。

高雄市長陳其邁昨日表示，台灣是繼意大利、日本、美國海軍等政府部門宣布禁用DeepSeek，高雄市政府也會配合相關工作，並要求資訊處就各機關使用狀況進行了解和調查。

本報綜合報道

中國科研技術發展迅速，圖為北京市中心商業區。

（Getty Images圖片） 中國常駐聯合國代表 傅聰 台灣公務機關亦全面禁用DeepSeek AI服務，圖為台北市貌。（中時電子報圖片）