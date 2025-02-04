尋快樂簡單率性 狗比人熱愛生命

前反思力開心捕捉 演繹生活創作幸福 狗狗的大腦雖然不及人類發達，但亦充滿情感，部分犬種的智商甚至可以達到人類6至7歲水平。美國傳媒上周六引述研究指出，狗狗比人類更熱愛自己的生命，而且體驗到更多快樂，不會背負自我反思的心理負擔。

不會背負自我反思重擔 佛羅里達州邁阿密大學哲學系教授羅蘭茲（Mark Rowlands）在其最新出版的書籍中，指自己從狗狗身上學到的課程是對生命的熱愛。他引用法國哲學家薩特（Jean-Paul Sartre）的理論，認為狗狗沒有人類的反思能力，但牠們有「前反思」能力，即可以將自己的存在與其他已知物體比較，這就是為甚麼狗狗能夠在追球奔跑的活動中獲得快樂。

羅蘭茲表示，人類找到生命的意義很難，但對狗來說很容易，狗是生活的演員和創作者，而不是觀眾或批評家，牠們的快樂是源自最深層本性的快樂，但對人類來說，生命的意義往往得來不易，而且很難實現。

羅蘭茲認為：「哪裏有大自然中迸發出的幸福，哪裏就有生命的意義。」他又呼籲大家如果想知道生命的意義，那就養一隻狗。本報綜合報道