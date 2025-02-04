被指導彈襲庫州學校 烏軍旅長遭俄起訴

俄另指控士兵入村姦殺8婦 處決14平民 俄羅斯庫爾斯克州蘇賈一所寄宿學校上周六受導彈攻擊，偵查委員會翌日以觸犯恐怖主義罪行，起訴烏軍第19獨立導彈旅旅長卡普沙（Rostislav Karpusha）上校。另外，偵查委員會指控烏軍曾在庫爾斯克州一條村落，強姦並殺害8名婦女，另有至少14名平民遇害。

偵查委員會指，卡普沙非法命令下屬使用導彈攻擊蘇賈的寄宿學校，當時有平民在校內。偵查委員會正在尋找卡普沙的下落，以便追究他的責任。具體死亡人數尚不清楚，但估計可能有數十名平民喪生。俄羅斯國防部表示，導彈從烏克蘭蘇梅州發射，襲擊學校是為了轉移外界對烏軍在庫爾斯克暴行的關注，並打算嫁禍予俄軍。

俄副州長駕車觸雷喪生 俄羅斯濱海邊疆區副州長、老虎志願兵分遣隊司令葉夫列莫夫同日在庫爾斯克執行戰鬥任務，返回途中因車輛觸雷爆炸喪生。葉夫列莫夫是退役軍人，2022年夏在太平洋艦隊第155獨立海軍步兵旅基礎上組建老虎志願兵，去年2月獲任命為濱海邊疆區副州長。另外，俄羅斯聯邦人權事務專員莫斯卡爾科娃昨日稱，已要求聯合國人權事務高級專員譴責烏軍導彈襲擊蘇賈寄宿學校。

另外，烏軍去年8月攻入庫爾斯克，佔領俄羅斯波列奇諾耶村（Russkoye Porechnoye）。俄軍上月收復村莊後，在多個地下室發現多具腐爛及殘缺不全屍體。偵查委員會上周五公布審問戰俘法布里先科（Yevgeny Fabrisenko）的片段，他隸屬烏軍第92獨立突擊旅，去年9月28日至翌月3日部署俄羅斯波列奇諾耶村，11月轉移陣地時落單被俄軍偵察兵生擒。

村莊死者生前受殘酷對待 法布里先科供稱，連長明確下令「清洗」村內的俄羅斯平民。法布里先科承認與同袍強姦多名婦女後迫令她們跪下，再朝後腦開槍處決。其餘死者包括11名男子和3名老婦，其中6人綁起來關進地下室後投擲手榴彈炸死。法布里先科表示，村莊外圍處於烏軍火力控制下，任何試圖逃跑的人會受到射擊，因此村民無法逃跑。法醫專家稱，大部分死者身上有槍傷和彈片傷，部分人手臂和膝蓋骨折，顯示他們生前受到殘酷對待。紅十字國際委員會發言人拒絕評論個案，但指被佔領土上的平民應該根據國際法受到保護免受酷刑和殺戮。本報綜合報道