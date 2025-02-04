列根機場空難 美官認塔台缺人手

達菲指，受新冠疫情影響，FAA的培訓學院班級規模縮小，學員無法在控制塔獲得親身體驗，導致培訓進程延遲。由於人手不足，目前空中交通管制員往往工作過量，壓力很大，這是非常現實的問題。他正與FAA合作，培訓新的空中交通管制員，並制訂解決問題的計劃，但補充人手需要時間，問題不可能迅速解決。

達菲亦質疑事發當日管制員可能沒有跟從FAA指引，而失事黑鷹直升機的高度及飛行時間亦有問題，不理解直升機為何要在晚上9時穿越非常繁忙的空域執行任務，而不是選在凌晨交通非常暢通的時候。他希望軍隊訓練有素，隨時準備出擊，但為確保航空旅客的安全，軍方執行任務需要選擇正確的時間及地點。