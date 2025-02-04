美卿施壓巴拿馬總統 促削弱華對運河管控

特朗普誓言要奪回 否則採強力行動 美國總統特朗普周日再次談及巴拿馬運河，揚言會將之奪回，否則會採取「強而有力」的行動。較早前，魯比奧首次以美國國務卿的身份到巴拿馬進行海外訪問，期間向巴拿馬政府施壓，要求對方削減中國對巴拿馬運河影響力。

特朗普從佛州乘搭空軍一號返回華盛頓，落機之後向在場記者重申他要「收回」巴拿馬運河的誓言，說：「中國正在管理巴拿馬運河，而美國沒有把運河交給中國，巴拿馬違反協議，美國必須取回運河，否則會發生非常強大的事情。」

與此同時，美國國務院發言人布魯斯表示，在巴拿馬訪問的魯比奧周日會見巴拿馬總統穆利諾時明確表示，目前現狀不可接受，巴拿馬必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力，若未作出調整，美國將需採取必要措施，以根據條約保護其權益。美國國務院隨後發布雙方的會談聲明指：「中國目前對巴拿馬運河地區的影響和控制地位對運河構成威脅，違反《巴拿馬運河永久中立和運營條約》。」

巴拿馬擬棄續簽一帶一路協議 穆利諾會後見記者，指魯比奧沒有真正威脅要取回巴拿馬運河或使用武力，而技術團隊可以與美國商討此事，澄清他們的任何疑慮。穆利諾又透露，當一帶一路合作協議到期後，巴拿馬不會同中方續簽協議。巴拿馬是首個簽署中國一帶一路倡議的拉美國家，巴拿馬前總統瓦雷拉2017年6月宣布與台灣斷交、與北京建交後，同年11月訪問北京簽署加入一帶一路。

另外，在魯比奧同穆利諾會談期間，約200人在首都巴拿馬城示威。他們手持巴拿馬國旗，高叫魯比奧滾出巴拿馬。部分人在總統府附近被防暴警員攔截後，焚燒印有盧比奧及特朗普頭像的橫額。本報綜合報道