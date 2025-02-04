加拿大以牙還牙 徵美國貨25%關稅 墨西哥勢跟隨

特朗普分與兩國首腦通話 貿戰邊打邊談 美國周二起對來自加拿大、墨西哥、中國商品開徵關稅，加拿大周日公布第一階段報復性關稅商品清單，21天後再公布第二階段商品清單；墨西哥則會在當地周一公布反制措施詳情。美媒指，加拿大和墨西哥的策略是對共和黨州份進行「精確打擊」，確保美國人都感受到關稅的痛苦。美國總統特朗普周一與加拿大總理杜魯多和墨西哥總統辛鮑姆通電話。他和杜魯多對話後，在社交網批評加拿大不允許美國銀行在當地開展業務，又指美國成千上萬的人死於從墨西哥和加拿大邊境湧入的毒品。

加無對美石油天然氣徵關稅 加拿大將分兩階段對總值1,550億加元（約8,210億港元）美國貨開徵25%關稅，財長勒布朗公布第一階段關稅清單，涉及1,256項商品，佔整體進口美國貨17%，總值約300億加元（約1,589億港元），周二與美國關稅同步生效。佔比最大的是化妝和身體護理商品，總值35億加元（約185億港元）；電器和家居用品佔34億加元（約180億港元）；紙製品30億加元（約159億港元）。部分是來自共和黨州份的商品，例如肯塔基州生產的威士忌、佛州橙汁、南卡羅萊納州的電器。

第二份清單將包括乘用車、卡車和巴士、鋼鐵和鋁製品、水果和蔬菜、航空航太產品、牛肉、豬肉、乳製品等，總值約1,250億加元（約6,621億港元）。加拿大沒有對美國石油和天然氣徵關稅，這項措施可對美國產生更大影響，提高美國消費者成本，但因主要石油產地艾伯塔省一直反對，而總理杜魯多想統一戰線。安大略省和卑詩省會加入「戰線」，會針對美國葡萄酒、烈酒和蘇打水的銷售，其中安大略省是美國酒精飲料的最大買家之一。

為減輕對本國工人和企業的影響，加拿大政府啟動減免程序，讓加拿大企業可以申請特殊減免關稅。同時，如果美國繼續對加拿大徵收不合理關稅，加方將考慮採取其他措施，包括非關稅選擇，所有選項都擺在桌面上。

一名加拿大高官批評美國關稅是非法的，違反兩國的自由貿易協定和世界貿易組織條款，會考慮採取法律行動。加拿大總理的辦公室周日發聲明，稱總理杜魯多與墨西哥總統辛鮑姆上周六通電話，討論特朗普決定向兩國貨品加徵關稅，兩人同意加強合作應對。

墨考慮定期輪調徵稅產品 辛鮑姆周日直指，特朗普實施關稅將使本國人民遭受物價上漲的打擊，墨西哥政府更願意與美國對話，而不是對抗。知情人士指，墨西哥將有針對性地對來自共和黨州份的商品徵關稅，同時加快推動「墨西哥計劃」，用墨西哥製造商品代替進口貨。同時，墨西哥考慮採取「旋轉報復」，即定期輪調對美國產品徵收報復性關稅，可為美國出口產業帶來不確定性，對可能游說國會的農業等產業產生政治影響。本報綜合報道

美國向多國增收關稅，或令市民生活百上加斤。圖為美國民眾在超市購物。（中新社圖片） 墨西哥總統 辛鮑姆 美國總統 特朗普 加拿大財長 勒布朗 加拿大總理 杜魯多