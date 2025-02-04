挖喉「驅邪」致子亡 母囚3年半

【本報綜合報道】台灣雲林虎尾鎮一名陳姓男子2023年底出現異常舉動，被家人懷疑「撞邪」，父母與弟弟把他壓在地上、深挖喉嚨進行「驅魔儀式」，令他最終窒息而亡。法院判決近日出爐，依傷害致死罪，分別判處死者家人3年6個月徒刑及兩年徒刑。

助壓受害人 父與弟同判監准緩刑 判決指出，案發當日為2023年12月1日凌晨時分，陳男被帶往自家神枱廳前，面部朝下、壓地面，陳父則坐在其背部，胞弟壓住雙腳，陳母用手伸入喉嚨深處摳挖，企圖藉「口水流乾」驅魔。儘管陳男父母及弟弟本意為透過物理方式，將「惡魔」從陳男口中抓出來，卻意外造成了陳男當場窒息而亡。

陳父見兒子狀況有異隨即報警，但送往醫院時已回天乏術。法院審理，審酌陳男母親李女、父親陳男及其弟弟，分別為被害人的親屬，因教育水準不高，誤認死者的怪異行為是遭鬼附身，並企圖以自創的方式驅魔，以此找回被害人靈魂，卻致被害人因遭他人以手阻住呼吸道受傷導致窒息死亡。

法官指，3人坦承犯行，態度尚可，並考量職業、收入狀況、教育程度及家庭等情狀，依傷害致死罪判母親李女3年6個月徒刑、陳父及陳弟則判刑兩年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。