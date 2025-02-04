湖北氮超標增氯投放 自來水腥臭惹恐慌

湖北宜昌市、荊州市多個區縣民眾周日反映，他們所在的地區自來水近兩天持續出現異味，影響正常生活。情況引起網上諸多猜測甚至傳出化工廠趁春節放假偷排污水等謠言，從屬地水務集團澄清，因水源地氮元素超標，水務集團加大了氯元素投放，因而導致水體產生異味。

荊州市沙市區市民李女士表示，家中自來水上周六開始出現腥臭味，燒開的熱水和洗澡時比較明顯，味道刺鼻，暫時不敢給小孩洗澡，大人洗澡皮膚則未有不適。社交平台上多名網民表示，長江湖北段自上而下的枝江市、荊州沙市區、石首市、監利市的自來水均出現上述情況，不少人家中暫時購買桶裝水，用來煮飯、招待拜年的親戚。

水務公司強調屬常規處理 枝江水務公司工作人員回應指，水體異常情況截至周日中午基本上已全部解決，小部分區域或因管道殘留還有疑問出現，建議水體接放後敞口靜置一段時間使用，強調沒接到污水排放情況。

荊州市水務公司工作人員亦解釋，水體異常是因水源區氮元素超標，根據相關處置措施加大投放氯元素，氣味讓市民感覺到異常；強調此舉是常規處理措施，市民不用驚慌，民用水出口有實時監控，目前指標一切正常。

內媒記者周日聯繫荊州市環保部門了解情況時，電話無人接聽。根據市民反饋情況，記者致電長期下游段的石首市水務部門，官方公布的電話也無人接聽。本報綜合報道