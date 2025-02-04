兩岸國際

巴基斯坦總統 今起訪中國

中國外交部發言人昨日宣布，巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）將於今日至周六對中國進行國事訪問。中國國務院總理李強去年10月訪問巴基斯坦期間，在總統府與扎爾達里會面。扎爾達里當時表示計劃下月訪華，又稱會竭盡全力保障當地中國公民、機構和項目安全。（綜合報道）
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