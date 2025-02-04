2月4日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月04日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
巴基斯坦總統 今起訪中國
中國外交部發言人昨日宣布，巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）將於今日至周六對中國進行國事訪問。中國國務院總理李強去年10月訪問巴基斯坦期間，在總統府與扎爾達里會面。扎爾達里當時表示計劃下月訪華，又稱會竭盡全力保障當地中國公民、機構和項目安全。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250204-0204_00178_009/巴基斯坦總統--今起訪中國
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc