福建大浪 小三通客運停航

【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布大風藍色預警，自當日至今日西藏、青海、內蒙古、華北北部和西部等地將有5至6級、陣風達7至8級的大風。受冷空氣影響，福建福州馬尾至台灣馬祖「小三通」客運航線昨日雙向停駛。

華北續大風預警 甘肅、黑龍江等地周日出現雨雪，北方部分地區出現大風降溫天氣，預計昨日冷空氣將繼續影響中東部地區。甘肅、青海、寧夏、陝西、山西、河北和遼寧等地部分地區出現6℃至8℃降溫，局部地區降溫幅度達10℃至14℃。一股強冷空氣周日起侵襲廣東，氣象部門預計當日至今天省內日平均氣溫將下降5℃至8℃，最低氣溫將跌破0℃。

福建省海洋預報台周日發布海浪藍色預警，預計昨日至今日全省各大漁場和釣魚島海域將出現3.5至4.5米的大浪和巨浪。海況不佳影響「小三通」客運航線，農曆新年期間「小三通」迎來兩岸同胞返鄉、探親、旅遊的熱潮，去年馬尾海關監管服務該航線航班972艘次、出入境旅客2.7萬人次，同比增長82.7%及35.2%。福建多條高速公路亦將受雨和雨霧天氣影響，道路濕滑，能見度較差。