去年中國服務進出口 增14.4%

【本報綜合報道】內媒昨日引述商務部最新公布數據顯示，去年中國服務進出口總額為7.5萬億元人民幣（約8.12萬億港元），同比增長14.4%，規模再創歷史新高。其中，服務出口、進口同比分別增長18.2%、11.8%。

商務部國際貿易經濟合作研究院服貿所所長李俊指出，這是中國服務貿易規模首次突破1萬億美元（約7.8萬億港元）。

規模首破萬億美元 李俊表示，去年在全球數碼化、智能化和綠色化發展浪潮推動下，中國服務貿易規模不斷擴大，結構持續優化，國際競爭力穩步增強，展現出較大的發展潛力。

李俊指過去一年中國全面放寬優化過境免簽，受多方關注歡迎，「China Travel」在全球社交媒體平台掀起熱潮。此外，中國數碼文化內容和平台出海表現亮眼，其中遊戲《黑神話：悟空》推出後迅速成為Steam、WeGame等多個平台銷量榜首。他認為，中國應持續提升制度型開放水平，挖掘產業數碼化和數碼化轉型發展潛力，並進一步拓展服務貿易和數碼貿易多雙邊和區域合作。