新春特色食品 北方流行冰糖龜蜜

【本報綜合報道】農曆新年期間，山東有網民分享了一道「奇怪」菜式，為一煲用大白菜墊鍋底的淄博名菜「酥鍋」，又稱「北方佛跳牆」，其中菜底多得可以頂起煲蓋。而內地北方流行「冰糖葫蘆」小吃除傳統山楂外，近年亦加入各種水果，甚至出現冰糖生蠔、冰糖大閘蟹、冰糖茄子等新口味，最近更有人將水魚製成「冰糖龜蜜」。

山東特色鍋大量菜 網民稱奇 網傳一張煲蓋被大白菜頂起的照片，引起網民好奇。原來酥鍋是淄博博山名菜，多在冬天煮食，因為冬天的白菜最好食，家家戶戶都會做。惟當地人製作酥鍋的材料和做法都有所不同，一般有海帶、大白菜、豆腐、蓮藕、豬蹄等。有網民表示，製作酥鍋最重要是不放一滴水，食材一層層鋪下去，煮好後再燜一晚才享用。

內媒另報道，用水魚製作的「冰糖龜蜜」數年前已出現在北方的冰糖葫蘆攤販，直到今年在網上成為焦點。「冰糖龜蜜」按大小不同，每隻售58元至100元人民幣（約63至109港元）不等，較傳統的冰糖葫蘆貴，有商販表示每日可賣出約10隻。有商販在攤檔即場製作「冰糖龜蜜」，用滾燙的糖漿不斷淋到水魚身上，令牠裹上厚厚的糖漿，並灑上白芝麻粒。有網民拍片試吃「冰糖龜蜜」後認為很有彈性，但除了甜味沒甚麼特別味道。