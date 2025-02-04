春運已過一半 48億人次跨區流動

【本報綜合報道】內地周日迎來春運第20天，40天春運已過半。2025年綜合運輸春運工作專班表示，從上月14日春運首日至當日，全社會跨區域人員流動量預計達到48億人次，與去年同期相比總量增長7.2%。廣東則預計，昨日至明日將迎來返程高峰。

交通運輸部公路院中路高科大數據行業研發中心副主任劉冬梅表示，上周四開始全社會跨區域人員流動量急增，上周五至六連續兩天超3億人次，均超去年同期，預計春節假期期間全社會跨區域人員流動量將持續保持高位運行。據預測，周日全社會跨區域人員流動量近3.2億人次，其中鐵路客運量1,450萬人次，水路138萬人次，民航242萬人次，公路人員流動量則逾3億人次。

廣東迎返程高峰 廣東交警周日發布消息，今年春運前期，省內高速公路通行整體暢順平穩，未出現長時間、大面積塞車。返程車流上周五起逐步增加，結合歷年出行大數據和今年春運出行趨勢，預計昨日至明日返程出行較集中，將迎來返程第一波高峰，元宵節後的下周四至五將出現第二波高峰。