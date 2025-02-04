春節國內遊 客量增長理想 亂象依舊

破壞碑刻 闖池戲水 口香膠餵鴿 內媒昨日引述廣東省文旅廳指，周日踏入今年春節假期第6日，當地文化旅遊活動持續火熱。據初步測算，周日全省4A級及以上景區接待遊客353.2萬人次，較去年春節假期第6日同比增長7.5%。與此同時，新年期間旅遊亂象頻生，四川省多個熱門旅遊景區周日出現人為破壞碑刻、隨意在水池內戲水、向鴿群投餵口香膠等不文明行為。

數據顯示，納入監測的14段古驛道沿線重點區域接待遊客77.1萬人次，同比增長5.7%。納入監測的13家紅色旅遊經典景區接待遊客20萬人次，同比增長6.5%。納入監測的100個鄉村旅遊點和歷史古村落接待50.4萬人次，同比增長7.6%。納入監測的80個重點公共文化機構接待18.3萬人次，同比增長7.4%。

廣州市文化館推出的春節非遺遊園會成為熱門打卡地，清遠長隆度假區遊客也爆滿，珠海市溫泉旅遊熱度不減。

北京市公園管理中心亦指出，當地周日遊客遊園熱度不減，全市公園共接待遊客近150萬人次，與去年同期相比增加4.04%，12家市屬公園接待遊客53.7萬人次。遊客量排名前三的是天壇、頤和園、景山公園，市民遊客打卡名園、賞花探春，感受節日氛圍。

另一方面，長假期間旅遊不文明問題頻生。成都市塔子山公園九天樓景區一樓外圍碑文詩句「九天開出一成都」遭人為破壞，目前只剩下「九天開」3字可以辨認，其餘內容均已損毀。

公園管理處稱注意到相關問題，已把修繕工作列入今年計劃。同一公園的鴿群中亦出現嚼過的口香膠，工作人員稱偶爾有遊客出現不文明行為，一旦發現會及時勸阻並清理垃圾。

垃圾處處 難為清潔工 在寬窄巷子、人民公園、天府廣場、春熙路等景區和商場，一些牆角邊及垃圾桶邊留下食品包裝袋、紙巾、飲料瓶等垃圾。清潔人員直言有些遊客質素不高，懶得走近幾步扔垃圾。天府廣場外噴泉警告有電危險、嚴禁戲水，但部分遊客家庭仍讓小童用手撥水玩耍，存在觸電隱患。本報綜合報道