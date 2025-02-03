護林隊發現未受精夜鸚鵡蛋

【本報綜合報道】夜鸚鵡是澳洲特有的一種細小鸚鵡，一度被認為已滅絕逾一個世紀，直至2013年才在在昆士蘭省被重新發現。澳洲傳媒上周六報道，西澳省金伯利一支護林團隊在當地一處原住民保護區，發現一隻未受精的夜鸚鵡蛋，為歷來收集到的第二隻，引起國際野生動物學家關注。

歷來第二隻 護林員去年9月在原住民保護區考察期間，於被遺棄的夜鸚鵡巢穴發現這隻蛋，並通過夜間攝錄機監控巢穴內的活動，最終確認這隻蛋已被遺棄，而且未有受精。原住民保護區協調員戴維斯（Christy Davies）形容今次發現令人激動，並推測這隻蛋是一隻年輕的雌性夜鸚鵡產下的第一批蛋。

科學家計劃利用這隻夜鸚鵡蛋，了解更多夜鸚鵡的繁殖模式，幫助牠們擺脫極度瀕危的現況。夜鸚鵡專家萊斯伯格 （Nick Leseberg） 表示，人類活動是夜鸚鵡數量下降的主要原因，而護林員如今在保育過程中發揮至關重要的作用，目前科學家可以嘗試建立預測模型，觀察保育成果及未來發展方向。