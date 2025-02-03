機械人助力挑戰 輕鬆登泰山之巔

穿着上腳健步快 征服1600級台階 位於中國山東省泰安市的泰山是中國五嶽之首，平均海拔1,524米，山峰陡峭高聳，其中泰山十八盤堪稱登山盤道中最險要的一段路，擁有1,600多級台階，遠遠望去恰似天門雲梯。為幫助遊客順利爬山，泰山文旅集團和廣東省深圳市一間科技公司共同開發登山輔助機械人，近日首次在泰山景區內試用。

擁AI技術 減雙腿負擔 泰山文旅集團介紹，登山輔助機械人是一款專門幫助遊客攀登泰山的外骨骼機械人，可廣泛應用於登山，健身、跑步、日常行走等生活和工作領域。機械人自重僅1.8公斤，運用先進的人體工學設計以及動力、電子和人工智能（AI）演算法等核心技術，可感知下肢的每個運動趨勢，及時給予恰到好處的助力。最大15牛頓米的運動輔助，可有效減輕雙腿負擔，從而協助遊客輕鬆登頂泰山。

部分遊客已趁近日攀登泰山時體驗登山輔助機械人。有遊客表示，「穿」上這款機械人，對他爬山幫助很大，爬山的時候腿不費勁，感覺比走平路都要輕鬆，如果該「爬山助手」將來成熟並應用，能對平時不常登山人士有很大的幫助。

擬下月批量推出市場 內媒報道指，登山輔助機械人目前正處於試營運階段，預計下月初批量推出市場。此次試營運不僅展現科技與旅遊的深度融合，也為景區服務升級提供新思路。泰山文旅集團下一步將持續關注遊客需求，優化升級旅遊服務設施，為遊客提供更便利及智能化的旅遊體驗。本報綜合報道