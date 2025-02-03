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日美協調聯合聲明 定釣島角色
日本首相石破茂將於周四至周六訪美，周五與美國總統特朗普會面。日美政府正協調發表首腦聯合聲明，寫明中日有主權爭議的釣魚島是《美日安保條約》第五條適用對象，確認深化同盟關係。日本防衞相中谷元與美國防長海格塞斯上周五通電話，期間已確認《美日安保條約》第五條適用於釣魚島。（綜合報道）
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