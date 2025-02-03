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蘇丹叛軍襲市場 致70死逾百傷
蘇丹叛軍「快速支援部隊」上周六對首都喀土穆的姊妹市恩圖曼（Omdurman）一個市場發動攻擊，造成至少70人喪命，逾100人受傷。大喀土穆地區在過去數個月是內戰雙方的激戰焦點，政府軍上個月奪回喀土穆幾座基地，並不斷把快速支援部隊逼往喀土穆的市郊。（綜合報道）
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