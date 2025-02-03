韓機動艦隊司令部 應對朝核導彈威脅

機動艦隊以第7機動戰鬥團為基礎，擁有正祖大王號等10艘驅逐艦和4艘作戰支援艦，母港位於濟州海軍基地，由海軍少將擔任司令。若2艘正祖大王級神盾驅逐艦和6艘新型驅逐艦能夠於2030年代中期部署，機動艦隊的驅逐艦數量將增至18艘。正祖大王號標準排水量8,200噸，滿載排水量10,600噸，可作為攔截彈道導彈的平台使用。

機動艦隊下轄5個中隊，與現有第1、2、3艦隊分管東部、西部、南部海域不同，將在朝鮮半島東部、西部和南部全海域執行任務。主要任務包括監控半島周邊海域、維護航行安全、海外派兵等。緊急情況發生時，機動艦隊將在北方界線（NLL）等任務海域掌握制海權，並憑藉遠程打擊能力精準打擊核心目標。

北韓朝中社昨日評論指，南韓即使獲得美國的武器援助，也無法改變其戰略劣勢。評論稱，美國作為全球最大的戰爭販子，比以往任何時期都熱衷於向其追隨國家出售軍火。美國新年伊始就兩度對南韓售武，這既有經濟方面的原因，也有其破壞區域力量平衡以鞏固霸權地位的陰謀。評論強調，「傀儡」南韓已在美國的影響下徹底淪為反共前哨基地，這讓北韓明白了正確的方向和行動方式。