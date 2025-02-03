特朗普下令空襲索馬里IS據點

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周六宣布，他已下令軍方對索馬里回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）高級攻擊策劃者及其他組織成員發動空襲。

稱毀洞穴殺恐怖分子 特朗普在自家社交網發文宣布，發現這些殺手藏身於洞穴中，對美國和盟友構成威脅，本次攻擊摧毀了恐怖分子居住的洞穴，殺死許多恐怖分子，且沒有對平民造成任何傷害。

美國國防部長海格塞斯指出，本次攻擊目標是戈利斯山區的IS據點，初步評估顯示多名IS成員喪生，沒有平民受傷。海格塞斯表示，今次攻擊削弱了IS策劃及執行恐怖攻擊的能力，以降低對美國、盟友夥伴和無辜平民的威脅。海格塞斯在聲明中表示，此舉發出一個明確信號，即美國隨時準備找出並消滅威脅美國和盟友的恐怖分子。

美國非洲司令部公布，非洲司令部在與索馬里聯邦政府協調下，於上周六對索馬里IS進行空襲，初步評估多名IS索馬里行動人員在空襲中喪生，沒有平民受傷。配圖顯示，隸屬美國海軍第1艦載機航空聯隊的EA18G電子作戰機，上周六從目前位於美國中央司令部責任區的航空母艦杜魯門號起飛，執行例行飛行作業。