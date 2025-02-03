空難美軍直升機 傳正訓練秘密護航

美國華盛頓列根國家機場上周三發生客機與美軍黑鷹直升相撞事故，造成67人死亡。截至上周六已尋回42具遺體。最新調查發現，兩機撞擊時飛行高度為91米，代表黑鷹直升機飛行高度超出61米的航道限制。英國傳媒報道，黑鷹直升機當時沿秘密核心軍事任務路線飛行訓練，模擬受襲時護送高級官員至安全地點。

撞擊高度疑超出航道限制 國家運輸安全委員會（NTSB）召開記者會公布，從客機俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀復原數據顯示，客機撞擊時高度為91米，誤差正負7.6米。但初步資料顯示，機場控制塔紀錄黑鷹直升機撞擊時飛行高度為61米，與客機黑盒數據有出入。NTSB官員強調機場控制塔紀錄尚未得到證實，至於黑鷹直升機機師當時是否佩戴夜視鏡，以及夜視鏡是否與事故原因相關仍在調查。資料確認，控制塔在空難前兩分鐘提醒黑鷹直升機注意美國航空客機，客機在撞擊前曾試圖爬升。

另外，美國陸軍公布黑鷹直升機最後一名遇難機組成員身份，她是洛巴奇（Rebecca Lobach）上尉，2019年起擔任陸軍航空軍官，指派至維珍尼亞州貝爾沃堡第12航空營。

黑鷹機最後死者身份曝光 軍方最初應死者家屬要求不公開身份，其後因家屬同意而公開洛巴奇姓名。至於罹難客機上60名乘客和4名機組人員姓名尚未正式公布。

對於黑鷹直升機當時的任務，國防部長海格塞斯上周四在白宮記者會確認，他們「正在執行年度例行訓練，在標準走廊夜間飛行，以確保政府任務的連續性」。曾在第12航空營服役的鮑曼（Bradley Bowman）證實，部隊負責協助運送高級領袖離開華盛頓特區，前往隱藏地點，鮑曼曾在911恐襲當天負責接載時任副國防部長沃爾福威茨往國防部。本報綜合報道