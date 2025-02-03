美企意見不一 加墨業界促報復

【本報綜合報道】對於美國總統特朗普向加拿大和墨西哥商品加徵關稅，美國業界意見不一，加拿大及墨西哥業界則表明反對關稅，要求政府報復。

美國汽車政策委員會主席布倫特（Matt blunt）重申，符合《美墨加協定》的汽車和零部件應免除加徵關稅，美國汽車製造商為達到協定要求而在美國投資數十億美元，其競爭力不應被關稅所削弱，關稅會提高在美國製造汽車的成本，阻礙對美國勞動力投資。美國鋼鐵工人聯合會主席麥考爾（David McCall）更批評，關稅不僅傷害加拿大，更威脅美加兩國產業穩定。

美協會料食品通脹 美國消費者品牌協會副主席馬德雷基（Tom Madrecki）表明支持特朗普的「美國優先貿易政策」，但指出對所有來自墨西哥和加拿大的進口貨品加徵關稅，尤其是對美國沒有的原料和投入品加徵關稅，可能會導致消費者價格上漲，以及美國出口商遭到報復，敦促墨西哥和加拿大領導人與特朗普合作，保護消費者獲得價格合理的產品，令可能導致食品雜貨通脹的關稅取消。

加拿大汽車工人工會Unifor指摘，特朗普向加拿大工人發動經濟戰爭，加拿大必須快速反擊。工會領袖佩恩（Lana Payne）說：「對於如此嚴重的攻擊，加拿大人會要求政府作出回應。我希望美國人現在能理解加拿大人的憤怒。我們應該是美國最親密的盟友，人們正試圖理解為甚麼會發生這樣的事情。」墨西哥國會眾議院領袖蒙雷亞爾（Ricardo Monreal）形容，今次是墨西哥獨立以來受到最猛烈攻擊之一，不能接受美國單方面決定，雙方都將成為輸家。