特朗普再預告 對歐盟商品加關稅

【本報綜合報道】美國總統特朗普上任後揮舞關稅大棒，上周五表明「絕對會」向來自歐盟商品加徵關稅，重申歐盟對待美國實在太差。歐盟委員會此前示警，如果特朗普在第二屆總統任期再次向歐盟商品加徵關稅，歐方準備好報復。

未說形式及貨品種類

特朗普在白宮橢圓形辦公室向記者說：「我會對歐盟加徵關稅嗎？你想聽真實的答案，還是要我給你一個政治答案？絕對會、絕對會。」他未說明加徵關稅形式或針對具體商品種類，僅稱計劃「做一些實質事情」。特朗普近月威脅對歐盟發動貿易戰，他去年12月在社交平台發文要求歐盟國家購買更多美國石油和天然氣，否則對歐盟商品一律加徵關稅。