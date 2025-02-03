美疑華AI用英偉達晶片 星洲助查

【本報綜合報道】美國政府正在調查中國人工智能（AI）公司DeepSeek是否使用英偉達的受管制晶片，以及晶片是否通過新加坡等地轉口到中國。新加坡貿工部上周六指，新加坡海關和執法機構會繼續與美國相關部門密切合作，新加坡始終堅守法治，對藐視法律的個人和公司採取果斷而堅決的行動。

出貨被指大多非運往新加坡 貿工部指，預期像英偉達遵守美國的出口管制和新加坡司法，根據英偉達最近發布的季度財報，新加坡約佔其營收22%。英偉達也在提交給監管機構的文件寫道，與新加坡營收有關的大部分出貨都運往新加坡以外地區，運往新加坡的出貨量微不足道。

貿工部表示，新加坡是國際商業中心，美國和歐洲的大公司在當地都有大量業務。根據英偉達解釋，許多客戶利用它們在新加坡的商業實體，為運往美國和其他西方國家的產品採購晶片。

英偉達發言人早前曾稱，公司來自新加坡的營收不意味晶片轉運至中國，因為營收數據反映的是客戶帳單地址，而非最終產品送達地點。公司要求所有合作夥伴遵守法律，如果發現任何違規行為，將採取相應措施。