胡錫進斥美殺敵八百自損一千

【本報綜合報道】美國總統特朗普上周六簽署行政命令，對中國、加拿大和墨西哥進口商品加徵關稅，其中向中國商品徵收10%附加關稅。《環球時報》前總編輯胡錫進昨日發文，美國將中國視為頭號戰略競爭對手，但中國是全球製造業綜合成本最低的國家，加稅加到最後注定是美國供應商和消費者掏腰包，「兜一大圈，他們還得直接或間接買中國貨」。

稱「最終還得間接買中國貨」 美方對中加墨進口商品加徵關稅的做法，使有關對美貿易企業造成損失，中國企業也會經歷不同程度的困難。惟胡錫進認為，中國經濟整體上毋須驚慌，有上一場貿易戰之後，相信中國社會也不會驚慌，可能早在各方預期之中，中國相關廠商未雨綢繆，做了大量準備。胡錫進又分析，中國近年累積反貿易戰經驗最多，貿易新格局形成的過程中，中國的戰略主動性和應對能力也會是最大的之一。

胡錫進又強調，經過上一輪關稅擠壓後，許多中國輸美產品的利潤空間縮小了，有些接近臨界點，但美方繼續提高關稅，要分攤的增稅比例必將更高，其中一部分由美國經銷商支付，另一部分只能轉嫁給美國消費者，拉升美國通脹，因中國廠商決不可能賠本向美國出口。胡錫進認為特朗普加徵關稅的行為是典型的急功近利，通常會「殺敵一千自損八百」，之後可能令美國成為風險和問題的聚集地，最終變成「殺敵八百自損一千」。