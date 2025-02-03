特朗普首任期已對華發動貿易戰

【本報綜合報道】美國總統特朗普曾自稱「關稅人」，在首個任期向中國發動貿易戰，引用301條款對一系列中國商品徵收關稅，招致中國加徵關稅報復。2019年底，中美達成第一階段貿易協議，中方承諾在兩年內額外購買總值2,000億美元（約1.56萬億港元）美國商品，換取美國撤銷關稅。

特朗普2016年競選總統期間主張，美國與中國貿易是造成美國製造業職位和知識產權流失的主要原因，他上任後與中方進行為期100天貿易談判，雙方爭持不下令協議告吹，特朗普最終在2018年7月起根據「301調查」對約值3,700億美元（約2.88萬億港元）的中國產品分4批徵收額外關稅。中國則向大豆等美國商品加徵報復性關稅，總值超過1,850億美元（約1.4萬億港元）。

除了針對中國，特朗普2018年初亦向全球太陽能板和洗衣機加徵30至50%關稅，並且對來自大多數國家的鋼鐵和鋁，分別加徵了25%和10%關稅，其後更把關稅適用範圍擴大至歐盟、加拿大和墨西哥等主要貿易夥伴商品，引發有關國家採取了報復措施。其中歐盟對威士忌、電單車和牛仔布等美國商品徵收關稅，總值約60億美元（約468億港元）。