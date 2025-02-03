涉貨值逾10萬億 美附加關稅明生效 中加墨將行動反擊

增稅戰勢開打 華擬向世貿提訴 美國總統特朗普上周六簽署行政命令，對加拿大和墨西哥產品徵收25%額外關稅，加拿大能源產品則加徵10%關稅，同時向中國商品徵收10%附加關稅，明日起生效。倘三國加徵關稅反擊，美國會上調稅率；一旦新關稅覆蓋所有中加墨進口貨，涉及商品總值逾1.3萬億美元（約10.14萬億港元），遠超特朗普首個任期對華貿易戰，當時涉及總值3,600億美元（約2.8萬億港元）中國貨。中方將向世貿組織提起訴訟，並採取相應反制措施堅定維護自身權益。

特朗普成為首名引用《國際緊急經濟權力法案》實施關稅的美國總統，他指非法移民和芬太尼等致命毒品對美國公民造成重大威脅，他需要履行競選承諾保護美國人。除了加徵關稅，美國還禁止價值低於800美元（約6,240港元）的加拿大貨物免稅入境。有美國高官表明，關稅不會有任何豁免，將持續到貿易夥伴解決芬太尼流入美國的問題為止。

杜魯多籲國民改用本土貨 加拿大總理杜魯多宣布，明日起對300億加元（約1,608億港元）美國貨徵稅，然後21天內進一步對總值1,250億加元（約6,699億港元）美國貨徵稅，包括啤酒、葡萄酒、烈酒、家具、木材和塑膠等。杜魯多呼籲加拿大民眾改用本土貨，杯葛自美國進口的橙汁及波旁威士忌，且不要到美國度假。杜魯多稱，自特朗普就職以來一直試圖與他聯繫，但沒有收到回覆。加拿大各省省長支持反制美國，卑詩省停止進口美國酒，並優先購買加拿大商品和服務。

辛鮑姆倡美設立禁毒小組 墨西哥總統辛鮑姆指示經濟部長埃布拉德啟用關稅和非關稅措施，以保護墨西哥利益。辛鮑姆強調，墨西哥不僅不希望芬太尼進入美國，也不希望芬太尼進入任何地方。她向特朗普提議建立一個工作小組，打擊毒品及暴力犯罪集團。辛鮑姆表明，問題不能通過加徵關稅解決，而是要通過對話和交流來解決。

中國商務部新聞發言人指，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。中方希望美方客觀、理性看待和處理自身芬太尼等問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。外交部指，中方同美方展開廣泛禁毒合作並取得顯著成效，美方應客觀、理性看待和處理自身芬太尼問題，而不是動輒以關稅手段威脅他國。加徵關稅的做法不具建設性，勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題。

數據顯示，美國前年從加拿大進口4,186億美元（約3.26萬億港元）商品，當中包括至少1,060億美元（約8,268億港元）的原油、天然氣、電力和其他能源類產品；從墨西哥進口約4,752億美元（約3.7萬億港元）貨品；進口中國商品總值4,272億美元（約3.33萬億港元）。本報綜合報道