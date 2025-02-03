全國多個景區 春節門票售罄

江西南昌滕王閣景區和漢代海昏侯國遺址國家考古遺址公園上周六分別發布通告稱，門票預約人數已達到上限，已關閉當天線上售票通道，並採取限流措施，考古遺址公園更將在遇上客流量承載量峰值時，採取緩慢放行或暫停入館措施。此外，上海博物館、陝西秦陵博物院、陝西歷史博物館等多個博物館未來數天的門票亦同樣全數售罄。

另一方面，黑龍江哈爾濱的冰雕一直極受遊客歡迎，有冰雕師近日分享該行的收入可觀，從剛入行每天100元至200元（人民幣‧下同，約108至217港元），到後來手藝逐漸成熟，可以到每天1,000元至2,000元（約1,080至2,170港元），甚至在春節等假日高峰時，可以日入一萬元至兩萬元（約1.08萬至2.17萬港元）。冰雕師又指，大部分下單製作冰雕的是景區和園區等客戶，數量大且要求高，但技術成熟的冰雕師卻不足百人，旺季來臨時更是供不應求，故能賺取較為可觀的收入。