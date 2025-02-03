春節3日賺58萬 火鍋店分發百員工

【本報綜合報道】四川遂寧七里川火鍋店將農曆新年頭三日的營業利潤全部分給員工，事件上傳網絡後，引來不少民眾羨慕。火鍋店老闆黃厚明近日表示，這是店內的傳統已延續4年，今年8間分店3天共盈利53.2萬元（人民幣‧下同，約58萬港元），分給逾100名員工。

黃厚明表示，今年農曆新年的全部分店自除夕至年初二的營業額達107.35萬元（約117萬港元），減去食材和人工工資兩項成本，剩下營利分發給員工。他認為讓員工過一個熱鬧、開心的年，也是給辛苦一年的員工的一些福利。其中店長最多可獲1.79萬元（約兩萬港元），普通員工獲4,000元（約4,354港元）左右，兼職也有1,600元（約1,741港元）。

另有「孝順金」贈其父母 店長陳燕表示，店內3日營業工作十分繁忙，從早上8時許一直忙碌到晚上12時，員工人手緊張，上班的員工都是自願的。店舖所屬公司也為員工發放300至500元（約327至544港元）的「孝順金」，該筆款項需轉交給父母，每個月的員工考核也需提交相關轉帳紀錄。