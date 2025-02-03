炸化糞池 頑童貪玩 8車預估損逾30萬

農曆新年期間，內地部分地區民眾難免燃放煙花爆竹，四川省內江市資中縣水南鎮一名男童上周四、即大年初二掟鞭炮入化糞池，觸發沼氣爆炸，導致多輛名車受損。針對外界流傳男童家長須向車主賠償天價金額，相關保險公司澄清預估金額僅為28.5萬元（人民幣‧下同，約30.8萬港元）。

涉事男童上周四投擲鞭炮後離開，現場隨後發生爆炸，波及8輛在旁汽車，受損汽車所屬品牌分別是林肯、凌志、寶馬、保時捷、理想、吉利、奧迪及越野路華。自此，網上出現大量傳言，包括男童父母準備賣房賠償。更有一名自稱是男童母親發布一則聲明，內容提到替孩子行為道歉，承諾會砸鍋賣鐵賠償，以及要求政府調查定責等。

傳家長須賠天價 父澄清 然而，男童父親張×日前受訪時強調，自己及家人從未在任何時間透過平台帳戶發表聲明，目前在網上流傳聲明均屬謠言，大家不要相信。

經查證，內媒發現8輛受損車輛分別在太平洋財產保險公司、平安產險資中支公司及中國人保公司總共3間保險公司投保。太平洋財產保險公司車輛查勘員透露，事件中受損較為嚴重的林肯及凌志汽車在綜合考慮車齡、車輛損失險保險金額後，分別預估損10萬元（約10.8萬港元）和6萬元（約6.5萬港元），餘下一輛寶馬預估損6,000元（約6,480港元）。

車主支持政府調查處置 平安產險資中支公司車輛查勘定損員則稱，公司涉及受損車輛共有3輛，分別為保時捷預估損4萬元（約4.3萬港元），理想預估損1.5萬元（約1.6萬港元）及吉利預估損2,000元（約2,160港元）。中國人保公司資中理賠分部主任則指，公司涉及的受損車輛共有兩輛，分別是奧迪預估損5.4萬元（約5.8萬港元）及越野路華預估損8,000元（約8,640港元）。

至於部分受損車輛車主則稱，他們均支持及認可政府此前調查處置工作，已展開保險理賠程序，會等待最終事故調查處置結果，希望大眾不要在網上炒作，也不要相信不實言論。縣住建局工作人員則稱，事件發生後，當局已立即組織人員遮蓋復原現場及設立圍欄等，相關工作已經完成，事發地點目前秩序井然。本報綜合報道