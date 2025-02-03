冷空氣陰雨華南報到 湖南臨武一夕跌11.3℃

南方多地昨日在冷空氣影響下氣溫急降，湖南、江西及貴州等地伴隨陰雨，體感溫度更低。湖南臨武昨天下午3時較前天同一時間降溫11.3℃，成為同時段全國降溫最猛的站點。最高氣溫10℃線將退至江南南部，安徽、湖北、湖南、江西、江蘇、上海、重慶等長江沿線地區最高氣溫普遍降至10℃或以下。

南方多地隨着陰雨展開，之前的晴暖已陸續轉為陰冷，預計未來幾天華南不少地方過程降溫可達到6至10℃，隔天如換季。冷空氣昨早已抵達粵北，早上11時陽山氣溫只有8.5℃。從昨日至明日，廣東大部市縣有小雨，日平均氣溫將累積下降5至8℃。最低氣溫預計在明天或後天早上出現，粵北市縣為4至7℃（高海拔山區零下1至1℃）。預計廣東今日上空雲量仍較多，珠三角到粵西一帶仍有小雨。

中央氣象台預計，中東部大部氣溫下降4至6℃。西北地區東南部、華北北部、東北地區、江南東部、華南等地部分地區下降6至8℃，北方地區伴有4至5級風，陣風7至8級。東部和南部海域有6至8級、陣風9級大風。北京昨天出現大風天氣，門頭溝、昌平、石景山、懷柔、豐台、海淀、大興、延慶及房山9區發出大風藍色預警。

哈爾濱長春較常年低7℃ 對於北方來說，未來幾天氣溫將持續處於偏低狀態，尤其是東北、西北部分地區，氣溫將維持大幅偏低的態勢，十分寒冷。例如哈爾濱和長春，今日最高氣溫將降至零下15℃左右並維持多日，較常年同期偏低7℃左右，最低氣溫更維持在零下20℃以下，哈爾濱甚至會降至零下27℃。本報綜合報道