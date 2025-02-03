軍報稱年關如廉關 促續淨化節日風氣

解放軍報昨天發文提到，中央紀委國家監委元旦前夕公開通報7宗違反中央八項規定精神典型問題，起到極強震懾作用。紀檢監察機關緊盯關鍵節點、曝光典型案例，再次釋出以鐵的紀律持續淨化節日風氣鮮明導向。廣大黨員幹部應時刻繃緊遵規守紀，自覺做到知敬畏、存戒懼、守底線。

要求糾治四風勿抱僥倖 文章強調，廉潔不廉潔，關鍵看過節。對於軍隊黨員幹部來說，農曆新年既是要過好的「年關」，也是必須守住的「廉關」。愈是節假日等重要節點，愈要寸步不讓糾治「四風」，即形式主義、官僚主義、享樂主義及奢靡之風。針對「四風」問題，既不能抱有僥倖心理，更不能搞變通執行。「針尖大的窟窿能漏過斗大的風」，黨員幹部一旦在小事小節上失守，久而久之，難免墮入腐化墮落的深淵。

此外，文章指在節日期間，各級黨員幹部要不斷強化紀律意識、規矩意識，時刻保持清醒頭腦，從我做起、從小事做起，堅守正道、弘揚正氣，自覺築牢拒腐防變防線。同時，各級紀檢監察機關要加強執紀監督，及時發現及糾治各種違規違紀問題，惟有如此方可進一步營造風清氣正節日氛圍，展現作風及紀律建設新成效，確保人民軍隊始終純潔光榮。

去年底提7宗違規問題 2024年12月26日，中央紀委國家監委網站公開通報7宗違反中央八項規定精神典型問題，提及四川省政協前黨組成員、副主席楊克寧接受可能影響公正執行公務宴請，以及旅遊活動安排，違規收受禮品、禮金，違規操辦其子婚宴問題；甘肅省政府前黨組成員、副省長楊子興違規接受宴請及旅遊活動安排，違規公款吃喝等問題；另外黑龍江省齊齊哈爾市人大常委會前黨組成員、副主任劉鋒違規收受禮金，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務宴請及旅遊活動安排等問題。

國家林業和草原局林草調查規劃院前副院長唐小平長期違規收受禮品、禮金問題；湖北省仙桃市委前常委、前副市長吳熙垚違規組織公款吃喝，違規出入私人會所等問題；中國移動廣西公司前黨委委員、副總經理陳濤接受可能影響公正執行公務宴請，違規收受禮品問題；中國農業發展銀行遼寧省分行營業部前黨委委員、副總經理顏鵬違規操辦婚喪喜慶問題。

中央紀委國家監委當時強調，中央八項規定是鐵規矩、硬杠杠，必須一刻不鬆、寸步不讓，零容忍糾治「四風」，堅決反對特權思想及特權現象，不斷培土加固中央八項規定堤壩。本報綜合報道