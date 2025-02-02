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河南女男友與母撞樣
中國河南省周口市一名女子近日帶男友回家過年，意外發現男友與自己母親撞樣。她上周二將兩人合照發布於社交平台，笑稱男友才像是她母親的親生子。影片引來許多網民驚嘆，紛紛留言調侃，有人建議事主和男友去做親子鑑定，說不定真有血緣關係，亦有人形容這是難得的緣分。
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