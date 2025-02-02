擁南極隕石1.2萬塊 中國登全球第3大

琚宜太是目前世上找到最多南極隕石的科學家，曾3次到南極考察，共為中國帶回2,941塊隕石，其中最大一塊重4.7公斤。他介紹，南極隕石多數在碎石帶找到，背後需要非常多偶然，包括這塊石頭足夠大，穿過大氣層而未被完全燒掉，並且來到隕石獵人面前。

琚宜太形容，每塊隕石彷彿把整個宇宙帶到面前，不過坦言自己一塊也沒私留。同時他為一代又一代南極隕石科考隊引路，從冰縫密布、常年風力達到8級以上的危險地帶，帶回很多珍貴隕石，為中國南極科研工作做出傑出貢獻。

隕石獵人與死神擦肩

琚宜太表示，目前全球約有逾一萬名隕石獵人，不少是因隕石價格昂貴而從事該職業，但險境從不預告，包括其團隊在內，每個南極隕石獵人或多或少都曾與地獄之門擦肩而過，面臨墮入冰裂深淵或冰窟的危險，因此每塊隕石採集都充滿艱辛。其隊員更總結了一句話：「你在格羅夫山地區邁出的每一步，都可能是人類第一步，也可能是自己的最後一步。」本報綜合報道