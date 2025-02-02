比亞迪承包商 華工合約被指違例

【本報綜合報道】中國電動汽車巨頭比亞迪在巴西巴伊亞州的新廠房工地，早前被曝出存在虐待勞工現象。英國傳媒上周五引述最新調查報道，比亞迪承包商金匠集團在與中國工人簽署的勞動合約中，包含違反巴西和中國《勞工法》的條款。

合約長達3頁，共有163名中國工人簽署，規定工人簽約後必須將護照交給公司，並同意公司將大部分的薪水直接寄回中國。工人還必須繳交約900美元（約7,020港元）的押金，在他們到巴西工作6個月後才能收回。金匠集團亦可以單方面延長勞動合約6個月，並可對工地或宿舍內罵人、吵架或赤裸遊蕩等行為處以200元人民幣（約216港元）的罰款。

合約疑存在強迫勞動行為 美國紐約大學法學院律師兼研究員阿萊加（Aaron Halegua）表示，合約中許多條款都是教科書式的強迫勞動危險行為，中國法律亦不允許扣留工人護照或要求任何形式的履約保證金。比亞迪巴西高級副總裁鮑迪（Alexandre Baldy）則稱，比亞迪對金匠公司的勞動合約一無所知，正在採取行動，確保類似情況不再發生。