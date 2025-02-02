指在俄前線受重挫 烏料朝兵撤離庫州

烏克蘭特種作戰部隊發言人金德拉騰科（Oleksandr Kindratenko）上周五稱，在俄羅斯庫爾斯克前線與俄軍並肩作戰的北韓士兵，遭受重大損失後已經撤離。對於北韓軍人是否撤出庫爾斯克一事，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕回應。

金德拉騰科稱，過去3周沒有在庫爾斯克發現北韓士兵。他認為，由於北韓部隊承受重大損失後被迫撤退。《紐約時報》引述烏克蘭和美國官員稱，北韓軍隊已撤出庫斯克前線陣地。

美官員料再受訓後派回 不過，美國官員認為北韓士兵可能不是永久撤離，後續部隊或許在接受額外訓練後再派回，或者俄軍找到新的部署方法以降低損失。烏軍早前俘虜兩名北韓士兵，烏克蘭總統澤連斯基還公布他們的審訊錄像。烏克蘭官員稱，受傷的北韓士兵寧願用手榴彈自爆，也不願被俘虜。

特朗普稱或有大事發生 美國總統特朗普上周五表示，預期只要他與俄羅斯總統普京對話，就會有重大事件發生。他又確認，美俄正就俄烏戰事嚴肅討論。特朗普指，他和普京將會對話，可能會採取重大的行動。他形容現在的情況簡直是毫無意義，無論做甚麼都必須停止。不過，俄羅斯副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）曾指美俄總統之間沒有安排通話，尚未達成任何共識，目前所有溝通都在大使館層級進行。本報綜合報道