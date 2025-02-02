華府解僱涉查國會暴動38人

美國特朗普政府疑清洗曾調查2021年國會暴動的檢察官和探員，要求30名司法部檢察官和8名聯邦調查局（FBI）探員離職。工會「FBI探員協會」批評解僱行動令人憤慨，警告未來可能有數以百計探員被解僱，影響士氣。（綜合報道）