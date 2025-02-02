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美卿未聽見王毅說好自為之
中國外交部長王毅早前與美國國務卿魯比奧通電話，要求對方「好自為之」。魯比奧近日受訪時澄清，他在通話時沒聽到這句話。他指摘這是中方慣用的把戲，用英文說了一件事，然後又翻譯成另一種。如果他聽到王毅說「好自為之」，那麼肯定回將這句話原封不動地奉還給對方。（綜合報道）
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